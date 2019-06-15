غدًا.. حفل فرقة "تكسير شرقي" بمهرجان الأوبرا الصيفي

تستقبل دار الأوبرا المصرية غدًا الموافق الأحد، فريق "تكسير شرقي"، لإحياء أمسية موسيقية فلكلورية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من مؤلفاتاهم الموسيقية الخاصة،

التي يتميزوا بها حيث يعتمدوا في أدائها على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل العود، الأرغول، الكولة، الساكس، الجيتار وغيرها وتستند إلى جذور الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة خاصة الموالوايقاعات الزار إلى جانب مجموعة من أعمال التراث الشعبي.

يذكر أن "مهرجان الأوبرا الصيفي" تبدأ فعالياته من يوم الأربعاء 12 يونيو ويستمر حتي يوم 20 يونيو، برئاسة الدكتور مجدي صابر، و يضم عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم علي الحجار، تامر عاشور، حنان ماضي، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، وفريق وسط البلد، وغيرهم.