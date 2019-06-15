اليوم.. موعد طرح كليب يارا الجديد "شو بدك"

روجت المطربة يارا لأغنيتها الجديدة "شو بدك"، التي ستطرحها اليوم على طريقة الفيديو كليب، فنشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت يارا على الفيديو فقالت: "هيك بلّش نهارنا انتظروا كليب شو بدّو اليوم لتعرفوا كيف خلص في حدا كتير بتحبّه عملّي مفاجأة وطلع معي تاكسي.. مين بتقولوا".
يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية "مليت"، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
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