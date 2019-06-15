الليلة.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يحيى المطرب محمد حماقى، حفلًا غنائيًا داخل المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، السبت، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.
ومن المقرر أن يقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "كل يوم من ده، يزلزل،
ويشار إلى أن هذا الحفل الثانى للفنان محمد حماقى بعد احيائه حفلا فى السعودية منذ أسبوع بمنطقة الدمام .
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