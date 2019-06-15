بالصور.. هدي تشعل حفلا غنائيا ضخما بالنادي الأهلي

أقامت المطربة الشعبية هدى، حفلا غنائيا كبيرا بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر، حضره أعضاء النادي وسط تفاعل كبيره معها. وحرصت هدي علي غناء أشهر أغانيها منها لا سبيل الحصر " اندهلي حد كبير اكلمه"و " ما تسأل يا عم عليا " و" كريز علي توت لا سبيل الحصر " اندهلي حد كبير اكلمه"و " ما تسأل يا عم عليا " و" كريز علي توت" و" ذكي يا ذكي " و " اللي يوقف الأهلي " و " جر ناعم " وميدلي عدوية" و " أنا بين نارين" يذكر أن الحفل من تنظيم حسن عاكف وإدارة أعمال محمد عنتر. Advertisements

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