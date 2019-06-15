الليلة.. الدوزى ولطيفة وبطمة فى مهرجان القفطان المغربى

يحيى الليلة النجم المغربى عبد الحفيظ الدوزي، حفلاً ضمن فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القفطان المغربى، الذى يقام فى مدينة أغادير.

ويبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، كما يشارك مع الدوزى فى الحفل المطربة لطيفة رأفت ودنيا بطمة، ومن المقرر أن يقدم الدوزى

باقة متنوعة من أشهر أغنياته والتى من بينها: "آمر"، "باختصار"، "أول حب"، "الموجة"، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن مهرجان القفطان المغربي يقام في مدينة بروكسل بدولة بلجيكا الأوروبية.