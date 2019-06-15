شاهد.. "أعز الناس" لحسين الجسمي تتجاوز النصف مليون مشاهدة

حققت أغنية "أعز الناس"، للفنان حسين الجسمي 568,749 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن "أعز الناس"، رؤية وألحان حسين الجسمي، توزيع حسام كامل، ومن كلمات الشاعر سلطان بن محمد في ثاني تعاون لهما بعد أن تعاونا من قبل

عام 2010 في أغنية "تاج".يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي "بوجه السنين"، والتي طرحها قبل أيام عبر موقع يوتيوب، من كلمات أمنيات، ألحان بدر الشعيبي، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي.