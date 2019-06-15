حققت أغنية "أعز الناس"، للفنان حسين الجسمي 568,749 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن "أعز الناس"، رؤية وألحان حسين الجسمي، توزيع حسام كامل، ومن كلمات الشاعر سلطان بن محمد في ثاني تعاون لهما بعد أن تعاونا من قبل
يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي "بوجه السنين"، والتي طرحها قبل أيام عبر موقع يوتيوب، من كلمات أمنيات، ألحان بدر الشعيبي، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "أعز الناس" لحسين الجسمي تتجاوز النصف مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.