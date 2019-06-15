خاص الفن- سمية الخشاب تتحضر لعمل جديد بسرية تامةخاص الفن- يارا: "من لا يتابعني قد يعتقد أني هادئة...

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات من الغياب بدأت الفنانة ​سمية الخشاب​ التحضير لمسلسلها الجديد والذي تعود من خلاله للعمل مع المخرج ​حسني صالح​ حيث وافقت بشكل مبدئي على مسلسل "بنت القبائل" ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وقد بدأ المخرج حسني صالح في ترشيح باقي ابطال المسلسل حيث يحرص على أن يكون هناك عدد من الوجوه الجديدة في العمل إلى جانب سمية وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعي.

من ناحية أخرى فسمية تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أغنية سينجل جديدة بدأت التجهيز لها بعد اجازة العيد.