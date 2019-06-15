خاص الفن- يارا: "من لا يتابعني قد يعتقد أني هادئة جدا"

ميرنا وليد - بيروت - أشارت ​الفنانة يارا​ إلى أن البعض من الناس لا يعرف الجانب الآخر منها وهو "المزح والعفوية والفكاهة" فمن لا يتابع مقابلاتها قد يعتقد انها دائما ما تكون هادئة، لكن هذه ليست حالتها دائماً فهي قريبة بحياتها اليومية للناس، وهذا ما تظهره السوشيل ميديا ايضا فهي تعتمد على الظهور فيها على حقيقتها كإنسانة وليس فقط كفنانة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية يارا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "​شو بدو​" والفيديو كليب المرافق لها، حيث نشرت بالأمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:"باقي يومين على طرح أغنية وكليب "شو بدّو". وكان كشف موقعنا مؤخراً عن أن يارا إنتهت من تصوير الكليب، والاغنية إيقاعية لبنانية تحت ادارة المخرج ريشا سركيس. وتنقلت يارا بين مناطق عدة مثل ​برج حمود​ والدورة على أن تكون فكرة الكليب الأساسية هي أنها شوفيرة تاكسي وبطريقة حقيقية وواقعية تلتقي بالجمهور اللبناني بالشوارع اللبنانية .

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