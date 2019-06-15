خاص الفن- فادي حرب يكشف تفاصيل الأغنية الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​فادي حرب​ لإصدار أغنية جديدة قريباً وصورها على طريقة الفيديو كليب منذ ايام قليلة، وأكد فادي في حديث خاص مع الفن : "الأغنية صيفية وراقصة جداً وسريعة من كلمات محمد درويش، الحان رامي شلهوب، توزيع عمر صباغ وسيعتمد عمر ستايلاً جديداً بالتوزيع خصوصاً بهذه الاغنية التي من اخراج شهاب شهاب وهي تجربته الاولى، ومن انتاجي الخاص ."

الاجواء بالكليب كانت عفوية جداً واعتمدنا لوكات قريبة من جو الأغنية وكلماتها ". يُذكر أن في رصيد فادي حرب عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية الناجحة، مثل: "مش بس بحبك" ، و"هما يومين" التي حصدت عند اصدارها نجاحاً كبيراً ورواجاً واسعاً بين الجمهور، وكانت آخر إصدارات فادي حرب الفنية أغنية "بتحدى"، التي أطلق معها فيديو كليب.

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