ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية". وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة ​هيفا وهبي​، وعن لقائها بإبنتها لأول مرة وحفيدتيها. لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنانة هيفا وهبي، يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هل تلتقي هيفا وهبي إبنتها قريباً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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