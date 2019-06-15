نورا من نجمات السبعينيات.. إعتزلت الفن بسبب آية قرآنية وتزوّجت مرتين"لهون وبس".. ملحم زين ريّس...

ميرنا وليد - بيروت - واحدة من جميلات جيل السبعينيات، شخصيتها "روقة" في فيلم "العار" تعتبر من الشخصيات الشهيرة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تقديمها للفيلم في أوائل الثمانينيات، لكن الشخصية التي قدمتها استطاعت أن تترك بصمة لا تزال موجودة حتى الآن، هي علوية مصطفى محمد قدري الشهيرة ب​الممثلة نورا​، والتي ولدت في 18 حزيران/ يونيو عام 1954، وهي الشقيقة الصغرى للممثلة المصرية بوسي وتتمتع نورا بملامح ناعمة وشديدة الجمال كانت بوابة دخولها إلى عالم الفن والشهرة، إلا أن الموهبة كانت من الأسباب التي جعلتها تستمر لسنوات طويلة قبل قرارها الإعتزال والحجاب.

البداية من الطفولة لتصبح نجمة في السبعينيات

بدأت نورا مشوارها الفني وهي طفلة في السينما حيث شاركت في فيلم "وفاء للابد" عام 1962 وبعدها بعامين شاركت في فيلم "لوكاندة الفردوس" ، وفي عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم "الإعتراف" وفيلم "الليالي الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام، واستطاعت أن توفق بين دراستها الجامعية في كلية التجارة وبين احتراف الفن .

لكنها بدأت النجومية في بدايات الشباب فقدمت عام 1972 فيلمها "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هاني شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" وفي العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"كان وكان وكان" و"هكذا الايام" و"الحب في طريق مسدود" والشياطين" و"المليونيرة النشالة" والمحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" و"حياتي عذاب" .

نجاحات مستمرة مع ​نور الشريف​ و​عادل إمام​

وبالرغم من تقديمها العديد من البطولات في السبعينيات إلا أنها استطاعت أن تواصل على توهجها ونجاحها في الثمانينيات أيضاً، فقدمت في بداية الثمانينيات فيلم "ضربة شمس" مع المخرج ​محمد خان​ وهو من بطولة نور الشريف والذي قدمت معه ايضا "الغيرة القاتلة" و"العار" و"أجراس الخطر" و"جري الوحوش"، وظهرت معه كضيفة شرف في فيلم "زمن حاتم زهران" و"الفتى الشرير"، وشاركت مع عادل إمام بطولة "غاوي مشاكل" و"عنتر شايل سيفه"، ومع ​محمود عبد العزيز​ شاركت في أفلام "ولكن شيئاً ما يبقى" و"الكيف"، ومن أفلامها أيضاً "الأبالسة" و"لن أغفر أبداً" و"دعوة خاصة جداً" و"حادي بادي" و"أرملة رجل حي"، وكان آخر أفلامها في عام 1993 هو "الهاربان". والى جانب السينما شاركت أيضاً في العديد من المسلسلات منها "سبعة وجوه للحقيقة"، وهو آخر عمل درامي قدمته في عام 1992 ومسلسل "أبداً لم يكن حباً" و"الرحاية" و"بنات زينب" و"هذا الرجل" و"عطشان يا صبايا" و"وأدرك شهريار الصباح" و"امرأة مختلفة" و"مسافرون"، ولها مشاركات مسرحية أيضاً مثل "المليم بأربعة" و"مين ميحبش زوبة" و"لوكاندة الفردوس".

اعتزلت الفن بسبب آية قرآنية وآخر ظهور لها في عزاء نور الشريف

بالرغم من توهج ونجومية نورا لكنها قررت اعتزال الفن، حيث روت الممثلة ​عفاف شعيب​ بأنهما كانتا في منزل نورا، وبعد ان استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فدخلت في نوبة بكاء قبل أن تقرر الإعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب، حتى أنها قررت أيضاً الابتعاد عن الأضواء تماماً فلم تظهر إلا في عزاء الفنان الراحل نور الشريف زوج شقيقتها الفنانة بوسي.

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انفصلت عن ​حاتم ذو الفقار​ بسبب إدمانه وتزوجت من رجل أعمال أصغر منها

تعرفت نورا على الممثل حاتم ذو الفقار أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه"، وجمعت بينهما قصة حب عنيفة وقتها، وتزوجا في حفل ضخم حضره عدد كبير من أهل الفن ولكن سرعان ما تم الإنفصال بسبب إدمانه على المخدرات قبل أن يُقبض عليه ويدخل إلى السجن للأسباب نفسها، وقد وصف ذو الفقار نورا بأنها حبه الأول والأخير.

أما الزيجة الثانية فكانت مع بداية التسعينيات من المليادير ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وكانت نورا تكبره ببعض السنوات، وكانت أسرته ترفض هذه الزيجة وهو ما تسبب في الخلافات بينهما حيث قام بتطليقها شفوياً، مرتين ومن ثم قام بالطلاق للمرة الثالثة بعد تدخل من والده وهو ما جعله يحاول بعدها العودة لها إلا أن نورا رفضت الأمر خاصة وأن الطلاق تم ثلاث مرات ولم تتزوج نورا بعدها.

خادمتها قامت بتخديرها وسرقتها

في عام 2013 قامت خادمة نورا بتخديرها بوضع مادة مخدرة في الطعام الخاص بها، وقامت بسرقة جهاز "لاب توب" ومبلغ 10 آلاف جنيه وهاتفين محمولين، وبعد تحرير نورا لمحضر دخلت إلى المستشفى للإطمئنان على صحتها، بعد التخدير الذي تعرضت له.

فقدت وزنها الزائد واجرت جراحة في باريس

خضعت نورا لجراحة دقيقة في باريس عام 2018، ولم تكشف اسرتها عن تفاصيلها إلا أن بوسي حرصت على ان تطمئن الجمهور على شقيقتها، وقد ظهرت نورا في فيديو قامت بنشره الاعلامية بوسي شلبي اثناء احتفال بوسي بعيد الأم في عام 2018، وبدت نورا وقد فقدت الكثير من وزنها الزائد والذي اكتسبته بعد اعتزالها الفن، حيث عانت بعدها من زيادة كبيرة في وزنها لسنوات.