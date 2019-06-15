إذاعة الشرق مستمرة بالإحتفال بالميلاد المجيد والعام الجديد

ميرنا وليد - بيروت - جميلة هي الأعياد التي تجمع كل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم، فتلبس وسائل الإعلام حلة العيد، وتقدم البرامج الخاصة والمعايدات من خلال دمج الأغنيات الخاصة بالمناسبات السعيدة، ولكن ما حصل هو أن إذاعة الشرق من بيروت تحتفل بمناسبتين في غير وقتهما وبعد مرور ستة أشهر عليهما.
فلازالت إذاعة الشرق تحتفل بعيد الميلاد المجيد وبالعام الجديد، حيث فوجئنا مساء أمس، عند حوالى الساعة العاشرة والنصف بمعايدة من الإذاعة للمستمعين بهاتين المناسبتين، وذلك من خلال ميكس لمجموعة من الأغنيات الخاصة بالمناسبتين.
جميل أن تعايدنا إذاعة الشرق، ولكن على أن تكون المعايدة في وقتها.
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