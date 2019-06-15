نستغرب تجاهل وإستهتار "نجوم" العالم العربي لما يجري في السودان!!

ميرنا وليد - بيروت - ​السودان​ دولة عربية، أتعلمون ذلك؟ وبغض النظر طبعاً عما إذا كانت عربية أم لا، فمن واجبكم أنتم كـ "نجوم" العالم العربي، وبإعتباركم تشكلون حولكم رأياً عاماً يتمثل بكم ويتأثر بآرائكم، وتجعلون من صفحاتكم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة لتوصيل أفكاركم أن تبادروا إلى تنبيه هذا الرأي العام إلى ما يجري في هذه الدولة وهذا الشعب من إضطهاد، خاصة بعد ما عمد المسؤولون العسكريون الذين يتحكمون بزمام الأمور هناك بفصل هذا الشعب عن العالم، من خلال قطع وحجب كل مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت بشكل عام بحجة انها تضرّ بالسلم العام للبلاد.

والمعيب أكثر في هذا الموضوع، هو أن نجوماً عالميين أخذوا المبادرة قبلكم وتضامنوا معهم، منهم عارضتا الأزياء الأميركيتان من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد، والمغنية العالمية ريهانا، ونجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان وغيرهنّ الكثيرين.

لما هذا الإستهتار لهكذا موضوع وهكذا قضية مهمة يجب إلقاء الضوء عليها؟ إنه امر مستغرب فعلاً، مع العلم أن هناك دول عربية شهدت ما تشهده السودان من قبل، ووجدنا الكثير من الحملات والتعليقات المتضامنة من قبل كثير من النجوم فلماذا لم نر هذا الأمر اليوم؟ هل لمصالحكم الفنية علاقة بالأمر؟ أو بمعنى آخر هل كون شعبيتكم وجمهوركم قليلين من هذا البلد لا يهمكم كسب تعاطفهم؟

وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أن الممثل اللبناني وسام حنا والفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب أخذوا المبادرة مشكورين، ولكن هذا لا يكفي.