داكوتا جونسون تنفصل عن حبيبها الشهير

متابعة بتجــــــــــرد: انفصلت النجمة العالمية داكوتا جونسون عن حبيبها عضو فرقة Coldplay’s بعد علاقة حب دامت عامين واقتربت من التتويج بالزواج.
وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فقد أعلن النجمان ارتباطهما في 2017، وانفصلا منذ شهر تقريبًا وذلك نقلًا عن مصادر مقربة من نجم الفرقة الموسيقية، وهو ما شكّل صدمة لأصدقائهما المقربين.
وتوصلت الصحيفة البريطانية بعد إعلان الانفصال إلى بعض اللقطات الجديدة التي جمعت بين داكوتا وجوينيث بالترو زوجة كريس مارتن السابقة، في العديد من المناسبات الخاصة والعامة، والتي كانت آخرها في حفل إعلان انضمامها لفيلمAvengers Endgame.
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