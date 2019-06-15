على خطى الملكة إليزابيث.. هكذا ترسل كيت ميدلتون إشارات خاصة لموظفيها

متابعة بتجــــــــرد: كشفت خبيرة ملكية، أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تستخدم حقيبتها بطريقة عبقرية للتواصل مع الموظفين باستخدام حقيبة يدها، تماما مثلما تفعل الملكة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويقال إن الدوقة، إذا كانت لا تريد أن تصافح الضيف في اللقاءات الملكية فتقوم بإمساك حقيبتها بكلتا يديها أمامها، وهذا يعني أن المصافحة تكون محرجة، فهذا يعطي عذراً لعدم مد يدها.

وتعتبر هذه الخدعة طريقة مجربة ومختبرة ويقال إن الملكة تستخدمها لتجنب التسبب في الإساءات الاجتماعية الرسمية، حيث تضع حقيبتها على كرسي إذا كانت ترغب في إجراء محادثة طويلة مع ضيف، أما إذا حملت حقيبتها باتجاه الأرض فهي إشارة لموظفيها بأنها تريد إنهاء المحادثة على الفور.

ولوحظ استخدام الإشارة الخفية في لقاء الملكة والمفوض السامي الأسترالي جورج براندس، فقد وضعت الحقيبة على كرسي وهذا يعني أن الملكة ترحب بهذا الحديث، كما قالت مراسلة الخارجية الأسترالية جاكلين ماجناي، أما إذا تم وضع الحقيبة على طاولة، فهذا يعني أن المحادثة يجب أن تنتهي قبل خمس دقائق.