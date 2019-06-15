خبر وفاة نجمة “مسافة أمان” يهزّ الإنترنت

متابعة بتجـــــــــرد: قلق محبّو الممثلة هيا مرعشلي، صاحبة شخصيّة صبا في مسلسل “مسافة أمان”، على صحّة نجمتهم المحبوبة، وذلك بعد إنتشار معلوماتٍ تُفيد انّها تعرّضت لحادث سير مروّع فارقت على اثره الحياة.

وسرعان ما تبيّن أن خبر وفاة هيا مرعشلي الّذي هزّ الإنترنت هو شائعة، وقد نفتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالقول “خبر الحادث كاذب. أنا بخير وجدّاً”.