عمرُو دياب يطرح "بالحب اتجمعنا" بتوزيع جديد مع محمد صلاح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم الفنان المصري عمرو دياب جزءًا من أغنيته الشهيرة "بالحب اتجمعنا" ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول، لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الـ 21 من يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.

وشارك اللاعب المصري محمد صلاح في بداية الإعلان، ووجه رسالة لجمهوره المصري بعد الاستماع إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم قائلا: "طول ما انتوا ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم".

وهذه الأغنية سبق أن غناها دياب في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح.

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يشار إلى أن الأغنية قدمها عمرو دياب بثلاث لغات، وكتب كلماتها بالعربية الشاعر مجدي النجار، وبالفرنسية كتبت كلماتها شيرين رضا، وباللغة الإنجليزية كتب كلماتها الملحن مودي الإمام، أما اللحن فهو من عمرو دياب ووزعها موسيقيًا مودي الإمام.

ولاقت الأغنية ردود فعل كبيرة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة خلال يوم على طرحها.