ماجدة الرومي تطرح دويتو "اعتزلت الغرام" مع الراحل ملحم بركات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ثلاثة أعوام على رحليه، نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" دويتو "اعتزلت الغرام"، مع الفنان الراحل ملحم بركات.

و"اعتزلت الغرام" كلمات نزار فرنسيس وألحان ملحم بركات، وصدرت عام 2006 في ألبوم حمل الاسم نفسه، تعاونت ماجدة فيه مع ملحنين من مدارس وأجيال مختلفة منهم: ملحم بركات، وعبد الرب إدريس، ومروان خوري، وجان ماري رياشي.

وكانت الأغنية التي شارك بغنائها الفنان الراحل ملحم بركات الذي رحل عن عالمنا في الـ 28 من أكتوبر 2016، عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، بمثابة مفاجأة نالت إعجاب الكثيرين.

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