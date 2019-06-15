كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 02:58 مساءً - أثارت الفاشينيستا السعودية ” مودل روز ” غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة السعوديين بعد نشرها لمقطع فيديوأعلنت فيه عدم قدرتها على حضور حفل تخرج إحدى صديقاتها بسبب وجود عدد كبير جدا من السعوديين هناك .
وأضافت أن صديقتها أرسلت إليها رابطا لتتمكن من خلاله من متابعة الحفل معربة عن استغراب صديقتها من عدم قدرتها على الذهاب .. وقالت روز أن ذلك ضريبة الشهرة .
مما أثار استياء المتابعين الذين رأوا إنها تبالغ في ثقتها بنفسها وأن السعوديين لا يحبون لقاءها كما تعتقد .
وجاءت التعليقات على الفيديو مثل : ” الله يهديك على جنون العظمة اللي انتي فيه ، مين سأل عنك أصلا ” و ” عبالها السعوديين ميتين عليها ، عيب لازم تعتذر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مودل روز ترفض حضور حفل بسبب كثرة السعوديين فيه !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.