” بالحب اتجمعنا ” .. عمرو دياب ومحمد صلاح في إعلان ل كان 2019

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 02:58 مساءً - طرح الفنان المصري عمرو دياب جزءا من أغنيته الشهيرة ” أفريقيا ” والمعروفة ب ” بالحب اتجمعنا ” ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول في دعم وتشجيع للمنتخب الوطني المصري في بطولة الأمم الإفريقية ( كان 2019 ) والتي ستقام في مصر في 21 يونيو الجاري .

وأعاد عمرو دياب توزيع الأغنية التي غناها منذ 28 عاما في حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الإفريقية عام 1991 والتي كانت تستضيفها مصر بتوزيعا جديدا وقدمها مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح .

حيث وجه صلاح رسالة لجمهور مصر في الإعلان بعد أن استمع إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم قائلا : ” طول ما انتوا ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم ” .

وكان عمرو دياب قد قدم الأغنية في نسختها الأصلية بثلاث لغات ” بالعربية ” وكتب كلماتها الشاعر مجدي النجار .. و ” الفرنسية ” وكتبت كلماتها شيرين رضا .. و ” بالإنجليزية ” كتب كلماتها الملحن مودي الإمام .. ومن تلحين عمرو دياب وتوزيع مودي الإمام .