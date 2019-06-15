وسام الامير في اعنف هجوم على مايا دياب: “نجوميتك تركيب مثل شكلك خلقاني ميتة”

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 02:58 مساءً - قبل حوالي أسبوعين أثارت تغريدة عبر “تويتر” للفنانة مايا دياب تفكير الناس فيما تقصده، حيث لم يستطع أحد فك لغز الكلام الذي كان يحمل حديثًا “ملغمًا” موجهًا لأشخاس معينين، وذلك عقب رفض عدد من الفنانين الظهور معها في برنامجها “هيك منغني” خوفًا على نجوميتهم منها بحسب تعبيرها.

وكتبت دياب: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردن باحترامك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء، أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك، وبيعتذروا وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل بينهبلوا بس بيكونوا الضيف الوحيد”.

غير ان اليوم قرر الملحن والفنان وسام الأمير في تغريدتين اتّضح من خلالهما من كانت تقصد مايا دياب، حيث كتب وسام الامير: “برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام بس المذيعة اخد على خاطرها وما هي الا دخيلة على الفن واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتها. حبيت قلها الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما الو مدة صلاحية بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها.. شو هالزمن”.