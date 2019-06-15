انطلاق حفلات "ستارز أون بورد" برعاية طيران الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت حفلات "ستارز أون بورد" الغنائية التي ترعاها مجموعة "طيران الإمارات"، السبت، بمشاركة عدد من أشهر النجوم العرب.





ويجمع الحدث أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار 4 أيام في جزر الباهاما خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو/حزيران، إلى جانب رحلة بحرية في 21 أغسطس/آب انطلاقاً من برشلونة.

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وبدأت الحفلات مع النجم ملحم زين، واُختتمت مع النجمة مايا دياب والفنان نور الزين.





وتأتي رعاية طيران الإمارات لهذا المشروع المميز في إطار إيمانها بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى "ستارز أون بورد" للسنة الـ5 على التوالي باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.