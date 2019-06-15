نادين ن. نجيم بإطلالة مبهرة في حفل بولغاري

Jun 15, 2019
شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الحفل الذي اقامته بولغاري في جزيرة كابري الإيطالية، حيث أطلقت الشركة الشهيرة مجموعة مجوهرات جديدة مستوحاة من الأفلام السينمائيّة القديمة وذلك في حفل ضخم حضره عدد كبير من المشاهير حول العالم.
واختارت “نجيم” لهذه المناسبة فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، حيث سرقت الانظار بإطلالة مبهرة ومثيرة في آن.
نذكر ان “نجيم” كانت قد اطلت في رمضان 2019 بمسلسل “خمسة ونص” حيث لعبت دور طبيبة اورام سرطانية، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.
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