هاري وميغان يستعينان بخبير جديد للسوشال ميديا.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة حليف العديد من المشاهير، حيث تساهم في زيادة شعبيتهم أكثر ويمكنهم من خلالها الترويج لأحدث أعمالهم والكشف عن مختلف التفاصيل الخاصة بهم، ويبدو أنه بعد انشغالهما، يسعى الأمير هاري وميغان ماركل إلى إنعاش حضورهما الإلكتروني عقب إنجاب طفلهما الأول "آرتشي".

فبعد انفصالهما عن الأمير ويليام وكيت ميدلتون واختيارهما منزلاً خاصًا بهما، يسعى دوق ودوقة ساسكس إلى تعزيز شعبيتهما على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم من خلال الاستعانة بخبير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مصدر ملكي: "عين دوق ودوقة ساسكس عضوًا جديدًا لعمل حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيبدأ هذا الشخص مهمته بحلول عودة ميغان من إجازة الأمومة".

ويبدو أن دوقي ساسكس يريدان تعزيز شعبيتهما لتنافس شعبية دوقي كامبريدج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُذكر أن كلًا من الأمير هاري وميغان ماركل حظيا بـ 8.5 مليون متابع منذ بداية إطلاق صفحتهما على إنستغرام في شهر أبريل، والذي يعد أقل بـ700 ألف من عدد متابعي الأمير ويليام وكيت ميدلتون اللذين انضما إلى إنستغرام في 2015.

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وفيما يتعلق بحضورهما على الإنترنت، يُذكر أنه في الشهر الماضي، نشر الأمير هاري وميغان ماركل صورًا من زفافهما لم تُرَ من قبل، وذلك في اليوم نفسه الذي تم فيه نشر صور للاحتفال بتصميم حديقة كيت في "معرض تشيلسي للزهور".

وعلى الرغم من رفض المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس التعليق على حقيقة تعيين الخبير الجديد، يُذكر أنه سيكون أحدث عضو لفريق دوقي ساسكس، حيث عيّنا مؤخرًا "سارة لاثام"، مستشارة هيلاري كلينتون السابقة، لتصبح مستشارة الاتصالات الخاصة بهما، بينما تم تعيين "جولي بورلي" لتكون كبيرة مسؤولي الاتصالات.