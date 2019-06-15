وفاء عامر مُتهمة بفبركة مقلب مع أبنائها.. شاهدي واحكمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة المصرية وفاء عامر، لهجوم حاد، من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو نشرته، ظهرت خلاله باكية بسبب مقلب نفّذه بها نجلها "عمر"، بأن كسر جائزة لها، وبيّنت رد فعلها الغاضب، الذي رآه جمهورها بأنه تمثيل ومحاولة منها لتشهر ابنها.

ونشرت عامر، مقطع فيديو يروي المقلب الذي وقعت فيه، حينما اتفق ابناها على إبلاغها بأن درعًا زجاجيًا كانت تسلمته في أحد المهرجانات الفنية كجائزة، قد كسر، وظهرت وفاء وهي تهين ابنها وتضربه، ثم بكت، معبرة عن فقدانها أثمن أشيائها.

ووجه متابعو النجمة المصرية، اتهامات لها بالتمثيل والفبركة من أجل حصد نجلها شهرة على حسابها، مشككين في حقيقة المقلب، حيث إنها لم تر جائزتها مكسورة، ولم تتحقق من حقيقة كسره، بخلاف تصوير ابنتها لها الذي بدى واضحًا جدًا.

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وعلّق أحد متابعيها قائلاً: "بصي يا أستاذة وفاء أكيد أبنك اللي نفسه يعمل مقالب دا عشان متابع يوتيوب وكدا ونفسه يتشهر زيهم وإنتي مش عاوزة تزعليه.. بس لازم حضرتك تزجهيه بخبرتك حتى لو هتعملوا مشهد متفق عليه يتعمل بطريقة بروفيشنال عشان اللي بيحصل دا فيك باين جدًا.. وعمر نفسه لما يكبر هيندم أنه عمل كدا".

واتفق معه في الرأي عشرات المتابعين، وسخر أحدهم: "نصيحة خليه يعمل مشروع مزرعة بيض هيبقى أحسنله"، و"حضرتك خسرتي مشوارك الفني كله بسبب تمثيلك دا .. واقفة قدام الكاميرا وعاملة نفسك بتعيطي".

جدير بالذكر أن عمر نجل الفنانة وفاء عامر، كان صوّر مقلبًا في والدته منذ مدة، ولم تكن تلك هي المرة الأولى، وواجهت الفنانة المصرية بسببه انتقادات أيضًا.