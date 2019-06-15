محمد عبده وخالد عبدالرحمن يشعلان حفلات السُعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتح فنان العرب محمد عبده، يرافقه مخاوي الليل المطرب خالد عبدالرحمن، حفلات السعودية، التي تنظمها وترعاها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأقيم الحفلان في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية للشباب والعائلات، في منطقة القصيم وتحديدًا في مدينة بريدة، وسط حضور جماهيري حاشد ملأ الاستاد، تفاعلوا مرة بالتصفيق وأخرى بالصراخ مع النجمين الكبيرين.

وبدأ خالد عبدالرحمن، الفقرة الأولى بباقة من أمتع أغانيه، حيث أطرب الجمهور بـ"عنك يا أول رفيق، تقوى الهجر"، وغيرها من الأغاني.

كما أطرب محمد عبده، الجمهور بعدد كبير من الأغاني، حيث تفاعلوا معه بشدة، وبدأ الحفل بأغنية "ليل القضيم"، للشاعر عبدالعزيز السناني".

وواصل الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه ومنها: "ماهقيت أن البراقع يفتنني، الله أكبر كيف يجرحن العيون"، وغيرها.

Advertisements

وبثّت قناة "روتانا" الحفل على الهواء مباشرة، وشهدت فقرة محمد عبده، ترحيبًا كبيرًا من جمهور بريدة، وبادلهم فنان العرب التحية، قائلًا: "هذا من حسن حظي"، وأدى أغنية "بريدة المجد والمرجلة".

واختتم فنان العرب الحفل بأغنية "يا مستجيب للداعي"، التي يحفظها الجمهور السعودي عن ظهر قلب.

يُذكر أن النجم رابح صقر، والفنان السعودي الشاب عايض، سيلتقيان جمهور عرعر يوم الـ 20 من يونيو الجاري، ويوم الـ 21 من يونيو يشهد حفل أخطبوط العود عبادي الجوهر، ومخاوي الليل خالد عبدالرحمن، ضمن حفلات السعودية، ويقام الحفلان في ساحة الرفاع بمنطقة عرعر في المملكة.