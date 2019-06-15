طرح الإعلان التشويقي للجزء الثاني من فيلم الكنز

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تستعد دور العرض السينمائية لإستقبال الجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير) للمخرج شريف عرفة في شهر يوليو المقبل، وذلك بعد افتتاحه الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائى مؤخرا.

وتم طرح الإعلان التشويقي للفيلم وفيه يظهر إحتدام العداء بين علي الزيبق (محمد رمضان) وصلاح الكلبي (عباس أبو الحسن) وصولًا إلى مبارزة بالسيف بينهما، وكذلك مواجهة بين حتشبسوت (هند صبري) والكهنة والذين يبدوا أنها أمرت بقتلهم، واستمرار بشر باشا (محمد سعد) في بحثه عن الكنز حيث يمسك ببردية في أحد المشاهد، كما يبدو دخول طرف آخر في المواجهة، وأخيرًا اقتراب حسن (أحمد حاتم) من الوصول إلى الكنز إذ كان يحفر في الأرض في أحد مشاهد الإعلان.

وشهد الإعلان ظهور ثلاث شخصيات جديدة في الجزء الثاني وهم أحمد مالك في دور تحتمس الثالث، سارة عبد الرحمن في دور راجية الفتاة التي تساعد أحمد حاتم في البحث عن الكنز، ونهى عابدين في دور راقصة في الموالد.

