بالصور| "الصدفة" تجمع جيهان خليل ورنا سماحة في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، أثناء تواجدها في العاصمة التركية "اسطنبول" عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "جيهان" خلال الصور وهي تتجول في شوارع تركيا بإطلالة كاجوال ونالت الصور إعجاب متابعيها.

كما نشرت صورًا جمعتها برنا سماحة بعد أن قابلتها بالصدفة عبر خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "واحنا ماشيين قابلنا رنا سماحة بالصدفة".

يُذكر أن جيهان خليل شاركت في مسلسل "علامة استفهام"، الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.