مروى اللبنانية تنعى شقيقها: "ياه صعبة الصدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة مروي اللبنانية عن وفاة شقيقها "عارف" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "الصدمة أقوى من الحقيقة ودموعي ما فارقتني، تركت كل شيء ورايا تلحق اجي شوفك للأسف الشديد كنت ناوية اعملك عمرة زي ما وعدتك اسافر مخصوص لك يا أعز الناس يا أخوي".

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وأضافت: "بكرة كانت طيارتي على مكة يا حبيبي وآجي لعندك وما لحقتك، وأوعدك وأنا راجعة راح أعملك عمرة وكل العالم حتدعيك والله، الله أخد أعز شيء بحياتي أخويا توفي شهيد وتوفي والدي وحاليا شقيقي عارف، طالعة حاليا من الرياض أول طيارة عشان أوصل من الرياض للبنان وما شوفك غير جثة؟!

وتابعت: "ياه صعبة الصدمة.. أخ مابدي شيء غير أحضنك وأشم ريحتك يا خويا يا حبيبي يا روحي، أخدت روحي معك ما عاد في حدا بحياتي بقيت لوحدي، الله يكون معك، أخدت روحي ادعوا له أرجوكم، والفاتحة على روحه".