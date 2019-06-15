شريف منير يوجه رسالة للشعب المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان شريف منير عن حبه للشعب المغربي خلال تواجده بدولة المغرب، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الفيلم المغربي بوجدة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر منير صورة له من المغرب، معلقًا "شعب المغرب من أطيب الشعوب إللى زُرتها.. ربنا يديم المحبة بين الشعبين".

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كما حرص على زيارة ضريح الملك محمد الخامس رحمه الله، وعلق على الصورة قائلا: "زيارة ضريح المغفور له بإذن الله الملك محمد الخامس رحمه الله أحد معالم مدينة الرباط".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته 10 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تُختتم مساء اليوم 15 يونيو.