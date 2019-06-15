أحلام تهنئ حاكم دبي بزفاف أبنائه: "تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأت المطربة الإماراتية أحلام- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، على زفاف أبنائه.

ونشرت أحلام صورة لها، عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، وكتبت: "أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ (حمدان، ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم) ربي يحفظهم ويتمم عليهم".

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وأضافت: "كما تشرفت اليوم أنني كنت الفنانة العربية اللي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير اللي أعتبره تشريف ووسام على صدري ربي يتمم عليكم يا رب وهذا اليوم فعلاً فرحة وطن".

يُذكر أن أحلام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بجدة، ضمن حفلات عيد الفطر، بالمملكة العربية السعودية.