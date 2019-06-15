أمير كرارة يشكر عصام السقا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شكر الفنان أمير كرارة- عصام السقا على مجهوده في فيلمه الجديد "كازابلانكا"، عبر صفحته الشخصية بـ"انستجرام". ونشر كرارة صورة جمعته بعصام، معلقًا: "أشكر أخويا عصام السقا على مجهود السوشيال ميديا اللي اتعمل في فيلم كازابلانكا". Advertisements وتابع: "وأشكر كل الناس اللي في شركة السوشيال ميديا.. بالتوفيق دايما ليكم.. ودايما ناجحين ومكسرين الدنيا مع بعض". "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، إياد نصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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