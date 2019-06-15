غدًا.. "MBC مصر" تبدأ عرض مسلسل "الحلال" لسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة MBC مصر غدًا الأحد 16 يونيو عرض مسلسل "الحلال" للفنانة سمية الخشاب، على شاشتها يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور أحداث المسلسل داخل إحدى الحارات الشعبية، وفي أجواء تواكب يوميات سكانها وفي قالب كوميدي حينًا وتراجيدي أحيانًا، تقدم سمية الخشاب شخصية "ذهبية" المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية "للحاج أنس" الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد، الذي يتزوج أيضًا من "نرجس" فادية عبدالغني، و"سلمى" دينا فؤاد، و"فاطيمة" يسرا اللوزي.

"الحلال" تأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفيق، بطولة سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، وفادية عبدالغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد.