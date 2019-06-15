شاهد.. يارا تروج لحفلها المقبل في السعودية

روجت النجمة يارا لحفلها الغنائي المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث نشرت صورة أفيش الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر إحياء الحفل يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو من الشهر الجاري، بمدينة جدة. بوك"، ومن المقرر إحياء الحفل يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو من الشهر الجاري، بمدينة جدة. يذكر أن الفنانة يارا تستعد لطرح أحدث كليباتها بعنوان "شو بدو"، و الأغنية من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، و توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس.

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