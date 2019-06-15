الليلة.. فرقة وسط البلد تحيي حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بالأوبرا

تستعد فرقة وسط البلد، لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف، وذلك ضمن سهرات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا، مساء اليوم، السبت فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها : "بنطلونى الجينز، القاسية، عينيكى المسكرات، اختلافناالمؤتلف، وسط البلد، انتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى.. وآخرون.

يذكر أن فريق "وسط البلد" من أشهر فرق الأندرجراوند وهو مكون من سبعة أعضاء، ونجحوا بشكل كبير وملحوظ وأصبح لهم قاعدة جماهيرية بعد تقديمهم نوع جديد من الموسيقى العربية.