شاهد.. أحمد فهمي يهنئ شقيقه كريم على أحدث أفلامه "ديدو"

هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه الفنان كريم فهمي علي فيلمه الجديد "ديدو"، الذي بدأ تصوير أول مشاهده بالأمس، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
نشر فهمي، عبر حسابه صورة جمعته بشقيقه وهشام ماجد وشيكو، وعلق قائلًا: "مبروك كريم فهمى فيلم ديدو .. اضرب
جامد انشاء الله يكسر الدنيا".
يذكر أن فيلم "ديدو"، من بطولة وتأليف كريم فهمي، إلى جانب كل من: حمدي الميرغني ، احمد فتحي ، محمد ثروت ، بيومي فؤاد ، ريم مصطفي ، كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.
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