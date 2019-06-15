في عيد ميلادها الـ 58.. تعرف على أهم المحطات في حياة هالة صدقي

تحتفل اليوم النجمة هالة صدقي بعيد ميلادها الـ 58، حيث إنها من مواليد يوم الخميس الموافق 15 يونيو من عام 1961، وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1979.

وفي السطور التالية سنتعرف على أهم المحطات في حياة الفنانة هالة صدقي:-

ولدت الفنانة هالة صدقي في محافظة القاهرة، ومنذ طفولتها كان عشقها الأول هو رياضة السباحة وهو ما جعلها تمضي معظم طفولتها في تدريبات ومشاركات في بطولات، كما عاشت بعض سنوات من طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية لتعود إلى مصر بعد إنهاء دراستها الثانوية.

تخرجت النجمة هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى

Advertisements

التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.

ومن أهم أعالمها في عالم السينما والتلفزيون والمسرح: "لا تسألني من أنا"، "الطوفان"، "استغاثة من العالم الآخر"، "نص أرنب"، "زوج تحت الطلب"، "البوليس النسائي"، "قلب الليل"، "مجرم رغم أنفه"، "الهروب"، "فخ الجواسيس"، "المشاغبات والكابتن"، "الستات"، "جريمة في الأعماق"، "الحب في ظروف صعبة"، "يا دنيا يا غرامي"، "إحنا

أصحاب المطار"، "إسكندرية نيويورك"، "ما تيجي نرقص"، "هي فوضى"، "آخر ديك في مصر"، "رحلة المليون"، "سنبل بعد المليون"، "أرابيسك"، "رجل في زمن العولمة"، "أسلحة دمار شامل"، "ديدي ودولي"، "زيزينيا"، "حالة خاصة"، "شارع المواردي"، "أوراق مصرية"، "من الذي لا ينساكي"، "الكهف والوهم والحب"، "الضابط والمجرم"، "رجل آيل للسقوط"، "الأب العادل"، "جوز ماما"، "عرفة البحر"، "نظرية الجوافة"، "كيد الحموات"، "حارة اليهود"، "ونوس"، "عفاريت عدلي علام"، "72"، "أهلاً يا بكوات"، "مطلوب للتجنيد".

في عام 2012 خاضت الفنانة هالة صدقي تجربة تقديم البرامج وذلك على قناة إم بي سي مصر وحمل البرنامج اسم "نواعم وبس".

تزوجت الفنانة هالة صدقي من رجل الأعمال "مجدي وليم" لكن انتهت علاقتهما بالخلع بعد تغير مذهبها من الأرثوذكسية إلى السريانية، ثم تزوجت من المحامي "سامح سامي زكريا"، و أنجبت منه توأمهما "مريم ويوسف".