الاثنين.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"

تستعد الشركة المنتجة لفيلم "قهوة بورصة مصر" لانطلاق العرض الخاص للعمل يوم الاثنين 24 يونيو الجاري بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر. ويشار إلى أنه تدور أحداث فيلم "قهوة بورصة مصر " في إطار كوميدي لايت واجتماعي وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسرة المصرية ويهدف إلى الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ . واجتماعي وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسرة المصرية ويهدف إلى الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ . ويذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم مصطفى قمر، محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوي فؤاد، سيناريو وحوار غاده حنفي وعلاء مرسي ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج أحمد نور.

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