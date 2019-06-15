الليلة.. شريف مدكور يعود لتقديم "شارع شريف" من جديد

يستأنف الإعلامي شريف مدكور، برنامجه "٤ شارع شريف" على قناة "الحياة" ابتداء من اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة

الرابعة مساءً.

ويشار إلى أنه تعتبر هذه العودة بعد أجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم

في القولون في أولى أيام شهر رمضان الماضي.

ويذكر أن برنامج "شارع شريف" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً على شبكة تليفزيون الحياة.