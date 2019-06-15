يستأنف الإعلامي شريف مدكور، برنامجه "٤ شارع شريف" على قناة "الحياة" ابتداء من اليوم السبت، وذلك في تمام الساعةالرابعة مساءً.
ويشار إلى أنه تعتبر هذه العودة بعد أجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم
ويذكر أن برنامج "شارع شريف" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً على شبكة تليفزيون الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. شريف مدكور يعود لتقديم "شارع شريف" من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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