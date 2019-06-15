شاهد.. فيفي عبده في اول وصلة رقص بعد رمضان

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 12:56 مساءً - بعد انقطاع خلال شهر رمضان المبارك، عادت الفنانة المصرية فيفي عبده الى نشر فيديوهاتها الراقصة عبر حسابها على انستغرام.
فقد نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على انغام الاغنية العراقي “باي باي” للفنان محمد السالم.
وعلقت فيفي عبده قائلة: “ قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم اوي”.
يذكر ان فيفي عبده كانت قد اثارت الجدل مؤخرا بعد قيامها بحركة فاضحة بعد وصفها من احد متابعيها بالعجوز.
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