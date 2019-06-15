شيرين رضا : ” الناس دي معندهاش دين ولا رحمة ولا أي إنسانية “

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 12:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا عبر حسابها على تويتر صورا لأشخاص بجانب عربة بطيخ مسموم للإمساك ببعض الغربان عن طريق السم . وأثارت الصورة غضبها الشديد وقالت معلقة : ” بطيخ مسموم للغربان في الإسماعيلية يا كفرة .. بيسمو كل الطيور ليه ؟ الناس دي معندهاش دين ولا رحمة ولا أي إنسانية ” . وأضافت : ” يارب آخرتهم تبقى على أد نيتهم وأفعالهم المشينة في حق خلقك الضعيف ” . كما نشرت شيرين آية قرآنية من سورة المائدة عن أهمية الغربان وكيف ساهمت في تعليم الإنسان دفن الميت . ومن المعروف عن النجمة شيرين رضا اهتمامها بالحيوان واشتراكها في الكثير من الأنشطة المتعلقة بحقوق الحيوانات والرأفة والرحمة في التعامل معها .

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