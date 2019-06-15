شاهد .. انهيار أرضي يبتلع طريقا بسياراته

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 12:00 مساءً - شهدت مقاطعة ” فوجيان ” بمحافظة ووبينغ في شرقي الصين يوم الخميس الماضي انهيارا أرضيا تسبب في ابتلاع عشرات السيارات وظهر ذلك في الفيديو الذي وثقته الكاميرات .

وقع الانهيار في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي .. وتم دفن قسم كبير من الطريق بالقرب من سوق للخضار جراء هذا الانهيار الأرضي المفاجئ .

ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث فور حدوثه وأعداد كبيرة من أفراد الشرطة للمساعدة في إجلاء السكان وتقديم مواد إغاثة للمتضررين وأرسلت حفارات لإعادة فتح الطرق .

وتسبب هذا الانهيار الأرضي في مقتل رجل واحد كان محاصرا داخل سيارته وبعد أكثر من 3 ساعات من العمل تمكن رجال الإنقاذ من إخراجه لكنه توفى وهو في طريقه إلى المستشفى .. كما تسبب الانهيار في إصابة الكثيرين .