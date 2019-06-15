كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 12:00 مساءً - شهدت مقاطعة ” فوجيان ” بمحافظة ووبينغ في شرقي الصين يوم الخميس الماضي انهيارا أرضيا تسبب في ابتلاع عشرات السيارات وظهر ذلك في الفيديو الذي وثقته الكاميرات .
وقع الانهيار في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي .. وتم دفن قسم كبير من الطريق بالقرب من سوق للخضار جراء هذا الانهيار الأرضي المفاجئ .
ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث فور حدوثه وأعداد كبيرة من أفراد الشرطة للمساعدة في إجلاء السكان وتقديم مواد إغاثة للمتضررين وأرسلت حفارات لإعادة فتح الطرق .
وتسبب هذا الانهيار الأرضي في مقتل رجل واحد كان محاصرا داخل سيارته وبعد أكثر من 3 ساعات من العمل تمكن رجال الإنقاذ من إخراجه لكنه توفى وهو في طريقه إلى المستشفى .. كما تسبب الانهيار في إصابة الكثيرين .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. انهيار أرضي يبتلع طريقا بسياراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.