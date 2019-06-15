باسم سمرة يستعد لتصوير «بت القبايل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والنجم المصري باسم سمرة، لتصوير مشاهده في مسلسل “بت القبايل”، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يواصل حاليا قراءة أحداث دوره فى العمل، الذى يطرح أحد القضايا المهمة، وهى “الأخلاق” فى ظل الظروف التى نعيشها الآن والعودة إلى الأصول، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض العمل.

وتدور أحداث المسلسل، حول الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

ويشارك في بطولة مسلسل “بت القبايل” سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغوراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.