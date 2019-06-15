وفاة شقيق مروى اللبنانية والفنانة تنعيه بكلمات مؤثرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فجعت الفنانة اللبنانية مروى، بوفاة شقيقها عارف، والذي توفى خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
ونعته مروى، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بكلمات مؤثرة قالت فيها: «الصدمة أقوى من الحقيقة ودموعي ما فارقتني ، تركت كل شي ورايا حتى الحق أجي شوفك للأسف الشديد كنت ناويه أعملك عمرة زي ما وعدتك أسافر مخصوص لك يا أعز الناس يا أخوي».
وأضافت: «بكرا كانت طيارتي على مكة يا حبيبي وأجي لعندك وما لحقتك مالحقتك ، وأوعدك إني راجعة رح أعملك عمرة وكل العالم حتدعيك والله والله والله الله أخد أعز شي بحياتي أخويا توفى شهيد وتوفى والدي وحاليا شقيقي عارف».
وتابعت: «طالعة حاليًا من الرياض أول طيارة عشان أوصل من الرياض للبنان وما شوفك غير جثه؟ ياه صعبة الصدمة أخ ما بدي شي غير أحضنك أحضنك واشم ريحتك يا خويا يا حبيبي يا روحي أخدت روحي معك ما عاد في حدا بحياتي بقيت لوحدي، الله يكون معك، أخدت روحي أدعوله أرجوكم ، والفاتحة على روحه».
وحصدت تدوينة روى، على العديد من التعليقات التي واستها في وفاة شقيقها وتمنت له الرحمة والمغفرة.
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