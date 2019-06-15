نادين نسيب نيجم تفيض جمالا وتسرق الأنظار في جزيرة كابري الإيطالية

متابعة بتجـــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل “بولغاري” الذي أطلق من خلاله الدار العالمي مجموعة مجوهرات جديدة مستوحاة من الأفلام السينمائية القديمة في جزيرة كابري الإيطالية. وتألقت نادين خلال الحفل بإطلالة أنثوية جذابة، بفستان من اللون الأبيض من تصميم زهير مراد، ويتسم بصيحة الكتف الواحد، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها. واعتمدت نادين نسيب نجيم تسريحة بسيطة، حيث تركت شعرها منسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ومتناسقا مع لون بشرتها السمراء. تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تصدّرت سباق دراما رمضان المنصرم وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “خمسة ونص” الذي حصد أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية.

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