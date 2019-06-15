وفاة مونيكا بطلة مسلسل “خوان الغول”.. صارعت السرطان وفقدت شعرها

متابعة بتجـــــــــرد: نعى محبّو الممثلة المكسيكية اديث غونزاليس نجمتهم المُفضّلة الّتي فارقت الحياة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 54 سنة.

والممثلة المكسيكيّة اديث غونزاليس هي صاحبة شخصية “مونيكا” الّتي حقّقت شهرة واسعة في العالم العربي بالمسلسل المكسيكي المدبلج “خوان الغول” الذي عُرض في عام 1997 على شاشة الـ LBCI.

وكانت قد تحوّلت صاحبة شخصية “مونيكا” إلى أيقونة بإعطاء الأمل بعدما أصيبت في العام 2016 بمرض السرطان وظهرت في مقابلاتها بقوّة رغم فقدانها شعرها.