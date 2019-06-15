ريما فقيه تلتقي أوباما وناعومي كامبل – بالصور

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متابعة بتجـــــــــرد: لدى وصولهما إلى ستوكهولم، إلتقى وسيم صليبي وزوجته ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه بالرئيس السابق للولايات المُتّحدة الأميركيّة باراك أوباما وبعارضة الأزياء العالميّة ناعومي كامبل، وذلك على هامش Brilliant Minds في السويد.
وكانت مُنظّمة Brilliant Minds قد اختارت الرئيس التنفيذيّ لشركةMaverick/SAL&CO وشركة XO للإنتاج الفنيّ والشريك الإستراتيجي لأنغامي عالمياً وسيم صليبي كضيف ومُتحدّث رئيسيّ في مؤتمرها لهذا العام.
ومن المُقرّر أن يروي وسيم صليبي قصّة نجاحه المُلهمة في ستوكهولم، وقد علم موقع الـ LBCI أن ريما فقيه ستقوم بتقديمه شخصياً ليتحدّث عن تجربته من الهجرة عن عُمر صغير ولغاية تأسيسه إمبراطوريّته الخاصّة في عالم الموسيقى وعمله مع أهمّ وأبرز النجوم العالميّين اليوم.
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