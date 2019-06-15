الإشادات تحاصر فارس كرم.. “سمع”

متابعة بتجـــــــــرد: يتلقى النجم اللبناني فارس كرم أصداءً إيجابية جدًا منذ طرح عمله المصوّر الجديد لأغنية “سمع” التي صدرت ضمن أغاني ألبومه الأخير “44:36”.

وقد انهالت رسائل التهنئة وتعليقات الثناء على فارس كرم منذ إطلاق الكليب عبر موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية، حيث أعرب ناشطون إلكترونيون عن إعجابهم بفكرة العمل التي يظهر فيها فارس في ليلة زواجه.

وحقق الكليب ما يقارب نصف مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب”. أغنية “سمع” صدرت في ألبوم “44:36” وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج هاس غدّار.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.

Advertisements

لمشاهدة فيديو كليب “سمع”: