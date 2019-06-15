نجوى كرم تسرق الأنظار في أولى حفلات جولتها الأميركيّة

بدأت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم جولتها الفنية في اميركا وجزر الباهاماس ضمن رحلة “ستارز اون بورد”، حيث ستلتقي الجاليات العربية بأربع حفلات في أربع ولايات.

وأحيت شمس الأغنية أولى حفلاتها، امس الجمعة، 14 حزيران في هيوستن، بحضور حشد جماهيري كبير، حيث سرقت الأنظار بإطلالة مبهرة كالعادة.

غنت نجوى أجمل أغنياتها، بالاضافة الى جديدها منها أغنية “ملعون ابو العشق” التي حققت أرقاماً كبيرة وردّدها الجمهور بشكل كبير.

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ومن المتوقع ان تكمل نجوى جولتها الغنائيّة، حيث ستحط رحالها غداً الأحد 16 الجاري في باهاماس، ثم في 21 منه سان دييغو وأخيراً في 22 حزيران في اريزونا.

نذكر ان شمس الاغنية كانت قد اطلقت عدة اغنيات مؤخراً آخرها “بعلق مشنقتو” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي من انتاج MBC.

وأغنية “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة ستصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف ليتم طرحها بعد عيد الفطر.

وأغنية “ملعون ابو العشق” كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان.