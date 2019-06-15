محمد رمضان يستهزئ بـ‘‘متابع‘‘ عبّر عن كرهه له.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استهزأ الفنان المصري محمد رمضان، بأحد المتابعين لحسابه عبر "إنستغرام"، وذلك بعدما عبّر المتابع عن كرهه له كفنان.
وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان، صورة جديدة له وكان بعضٌ من جسده عاريًا، وعبّر عن ترحيبه بالصيف.
وانهالت على الصورة العديد من التعليقات، إلا أن أحد التعليقات كتبه متابع يُدعى "the ghost awd"، قال فيه: "أكتر ممثل بكرهه".
وردّ عليه محمد رمضان، باستهزاء قائلًا: "أكيد في حد شبهي ضحك عليك وإنت صغير".
وأثار تعليق "رمضان"، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوه بشكل واسع وأعربوا فيه عن غضبهم من محمد رمضان، وأنه لابد أن يتقبّل متابعيه سواء أُعجبوا به أم لا.
يُذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، وشارك في البطولة ماجد المصري، حلا شيحة، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد الغني، وغيرهم، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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